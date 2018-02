Opel presenteert nieuwe Combo Tour

De onthulling van de Combo Tour volgt op de presentatie van het zustermodel van Citroën, de Berlingo. De auto staat evenals de nog te onthullen Peugeot-versie van het model op het EMP2-platform van PSA.

Hierdoor deelt de Combo Tour zijn basis met auto's als de Peugeot 3008 en de DS7 Crossback. Het uitgaande model is Fiat Doblo met Opel-logo's.

Ruimte

De nieuwe Combo Tour is net als de Berlingo leverbaar in een 4,40 meter lange en een 4,75 meter lange uitvoering met twee schuifdeuren. Tevens is de Combo Tour als vijf- en als zevenzitter te krijgen, zowel in de korte als de lange versie.

De korte variant heeft een 597 liter grote bagageruimte, terwijl de lange variant met alle drie de zitrijen in gebruik 850 liter aan bagage kan vervoeren.

Door de stoelen achterin om te klappen kan in de korte en de lange variant respectievelijk 2.126 en 2.693 liter mee. Tegen betaling is een te openen achterruit verkrijgbaar.

Veiligheid

De Combo Tour kan met een keur aan veiligheidssystemen geleverd worden, waaronder vermoeidheidsassistent, een achteruitrijcamera, Forward Collision Alert, adaptieve cruisecontrol en verkeersbordherkenning.

Verder kan de auto geleverd worden met zalen als verwarmbare voorstoelen en een verwarmd en met leer bekleed stuurwiel. Ook een glazen panoramadak en een head-up display behoren tot de mogelijkheid.

Als alternatief voor vierwielaandrijving biedt Opel IntelliGrip aan, een optioneel tractiecontrole-systeem dat in combinatie met automaat leverbaar is.

Tevens zijn er diverse infotainmentsystemen beschikbaar, waarbij het grootst leverbare scherm 8 inch meet. De systemen kunnen overweg met Apple CarPlay.

Ook is de Combo Tour voorzien van een 230 Volt stopcontact en een inductielader voor de smartphone.

Aandrijving

Voor aandrijving zorgt een 1.5 BlueHDI dieselmotor of een 1.2 PureTech-benzinemotor. Die laatste is er bij Citroën in ieder geval met 110 en 130 pk.

De diesel is er met vermogens van 75, 100 en 130 pk. Schakelen gaat in principe met een hangeschakelde vijf- of zesversnellingsbak. De achttrapsautomaat is een optie.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl