Auto Bond-acteur Daniel Craig naar veiling

Dat zegt Becky MacGuire, verantwoordelijk voor The Exceptional Sale-veiling, in gesprek met Reuters op donderdag. Christie's veilt de auto op verzoek van Craig zelf.

De veiling vindt plaats op 20 april in New York. De Aston Martin zal naar verwachting tussen de 400.000 en 600.000 dollar opbrengen, ofwel tussen de 320.492 euro en 480.738 euro.

De opbrengsten gaan naar The Opportunity Network, een organisatie die zich inzet voor scholieren en studenten uit achterstandswijken.

Vanquish

Het voertuig betreft een Aston Martin Vanquish Centenary Edition, die in 2014 in een oplage van 100 exemplaren gelanceerd werd ere van het 100-jarige bestaan van het merk.

De auto van Craig draagt productienummer 007, een verwijzing naar de codenaam van het personage James Bond.

De Aston Martin is in de kleur midnight blue gespoten. Ook het interieur is in het blauw uitgevoerd, naar verluidt vanwege de voorkeur van Craig voor spijkerbroeken en donkere tinten.

Bondfilms

De modellen van Aston Martin zijn al decennia lang te zien in James Bondfilms. In 1964 maakte het merk zijn debuut met de DB5 in de film Goldfinger.

In de meest recente aflevering, de film Spectre uit 2015, bestuurde Craig een speciaal voor de film gebouwde Aston Martin DB10.

Craig keert in 2019 nog eenmaal terug als James Bond. De nog naamloze film gaat vermoedelijk in november van dat jaar in première.