BMW presenteert nieuwe X4

Ondanks de toegenomen buitenmaten daalde het wagengewicht met 50 kilo. De tweede generatie X4 is 7,6 centimeter langer dan zijn voorganger, die slechts vier jaar in productie was.

In de breedte groeide het model 3,6 centimeter, terwijl de wielbasis met 5,3 centimeter toenam. Hierdoor werd 2,5 centimeter extra beenruimte op de achterbank mogelijk.

Motoren

De nieuwe X4 krijgt de beschikking over benzine- en dieselmotoren. Het instapmodel, de xDrive20i, wordt aangedreven door een 184 pk sterke benzinekrachtbron. De xDrive30i krijgt 225 pk.

Dieselrijders hebben de keuze uit de xDrive20d-, xDrive25d- en xDrive30d-uivoeringen. Laatstgenoemde is 265 pk sterk. In de twee andere versies levert de dieselkrachtbron respectievelijk 190 en 231 pk.

De topmodellen zijn de 360 pk sterke M40i, die in 4,8 seconden naar de 100 kilometer per uur accelereert. De meest krachtige dieselversie, de M40d, levert 326 pk. In beide gevallen is de topsnelheid begrensd op 250 kilometer per uur.

