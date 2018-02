General Motors sluit Zuid-Koreaanse fabriek

Dat meldt persbureau Reuters op dinsdag. Het betreft de GM vestiging in Gunsan, waar 2.000 man werken. Vorig jaar draaide de fabriek op 20 procent van zijn capaciteit.

In 2017 bouwde GM 485.403 voertuigen in Zuid-Korea, waar het de merken Cadillac en Chevrolet levert. Meer dan de helft van dat aantal was bestemd voor export.

Over het lot van de andere twee fabrieken in het land zal GM de komende weken beslissen. "We hebben kort de tijd, en alle partijen moeten snel bewegen," verklaarde topman Dan Ammann tegenover Reuters.

Nieuwe investeringen in Zuid-Korea hangen volgens Ammann af van de bereidwilligheid van de Koreaanse regering en de vakbonden om de arbeidskosten omlaag te brengen.

Volgens bronnen binnen GM kunnen medewerkers van de Gunsan fabriek en de andere productiecentra gebruik maken van een regeling die vervroegd pension mogelijk maakt.

Op het toppunt was Zuid-Korea verantwoordelijk voor een vijfde van de wereldwijde productie van GM. Tussen 2014 en 2016 leed het bedrijf er echter een verlies van ongeveer 1,8 miljard dollar, onder meer door hoge arbeidskosten en teruglopende vraag naar sedans.