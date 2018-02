Onthulling nieuwe Volkswagen Touareg in maart

Het nieuwe model, de derde generatie van de Touareg, wordt in Peking voor het eerst getoond, aangezien China inmiddels de belangrijkste afzetmarkt voor Volkswagen is. Daarnaast is het 's werelds snelst groeiende SUV-markt.

In China wordt de Touareg in de markt gezet als het hoogwaardige alternatief voor de Atlas Teramont, een model dat niet in Nederland geleverd wordt.

De nieuwe Touareg deelt zijn platform met dat van de andere SUV's van de Volkswagen Group, te weten de Audi Q7, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus en de Porsche Cayenne. Ook de aanstaande Audi Q8 zal op dit platform worden gebouwd.

De Touareg is sinds 2002 op de markt. Het meest succesvolle verkoopjaar van het model in Nederland was 2004, toen er 707 exemplaren op kenteken gezet werden.

In 2007 kreeg de Touareg een facelift, om in 2010 opgevolgd te worden door generatie twee. Dit model werd in 2014 voor het laatst onder handen genomen. Het afgelopen jaar leverde Volkswagen slechts 10 exemplaren in Nederland af.

