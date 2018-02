Onlangs ontdekte Ferrari naar veiling

Van de Long Nose-variant van de Ferrari 275 GTB zijn slechts 205 exemplaren gebouwd. Tachtig daarvan hadden een uit aluminium opgetrokken carrosserie. Het te veilen exemplaar is zo'n lichtgewicht versie.

De Ferrari werd begin jaren zeventig naar de Verenigde Staten verscheept. In 1985 werd de wagen door de huidige eigenaar aangeschaft, die hem vervolgens in 1991 in zijn garage parkeerde. Daar stond de Ferrari tot begin dit jaar.

De 3,3-liter V12 motor is voor de veiling gereviseerd, maar de carrosserie is in de stoffige staat waarin de auto gevonden werd gehouden.

Ook de andere auto uit die garage, een Shelby 427 Cobra, zal ter veiling worden aangeboden. De auto met chassisnummer CSX3278 is een van de 260 gebouwde exemplaren.

De kilometerstand van de Shelby Cobra is 13.000 mijl, ofwel een kleine 21.000 kilometer. Evenals de Ferrari stond de auto ongeveer 27 jaar lang stil.

De motor kon met kleine ingrepen weer aan de praat gebracht worden, zo meldt Gooding & Company. Aan het koetswerk is nog niks gedaan.

Het veilinghuis verwacht de Shelby 427 Cobra op net iets meer dan 1 miljoen euro af te hameren.