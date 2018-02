Eerste beelden gefacelifte Skoda Fabia

Ook aan de achterzijde monteert Skoda ledverlichting. Daarnaast is de auto voorzien van nieuwe bumpers en komen er nieuwe lichtmetalen wielen beschikbaar, waaronder 18-inch exemplaren.

Ook het interieur van de Fabia wordt opgewaardeerd, al heeft Skoda daar nog geen beeldmateriaal van vrijgegeven. Volgens de fabrikant krijgt het gefacelifte model een nieuw instrumentarium. Daarnaast zijn er nieuwe bekledingsstoffen leverbaar.

Het Swing-infotainmentsysteem is voortaan gekoppeld aan een 6,5 inch groot scherm. De standaard ijskrabber die achter de tankklep is verstopt, is voortaan uitgerust met een profieldieptemeter voor de banden.

Met de facelift wordt ook het aantal veiligheidssystemen uitgebreid. Zo wordt de Fabia leverbaar met Blind Spot Detection, Rear Traffic Alert en grootlichtassistent.

De beschikbare motoren zijn als vanouds de 1.0 MPI en de 1.0 TSI. De eerste krachtbron levert, afhankelijk van de uitvoering, 60 of 75 pk. Het turboblok is er met 95 of 110 pk. Laatstgenoemde is verkrijgbaar in combinatie met een zeventraps DSG-transmissie.

