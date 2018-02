McLaren Senna haalt 340 kilometer per uur

De afgelopen december onthulde Senna, vernoemd naar de in 1994 verongelukte drievoudig wereldkampioen Formule 1 Ayrton Senna, accelereert bovendien in slechts 2,8 seconden naar de 100 kilometer per uur.

De 200 kilometer per uur staat na 6,8 seconden op de klok. Daarnaast is de McLaren Senna in staat de kwartmijl, een sprintrace vanuit stilstand over een lengte van 402 meter, in 9,9 seconden af te leggen.

De prestatiecijfers zijn onder andere te danken aan het lage gewicht van de auto. Door veelvuldig gebruik van koolstofvezel is het wagengewicht laag gebleven. Met 1.189 kilo is de Senna de lichtste McLaren sinds de F1, een model dat in 1992 werd gelanceerd.

De aerodynamische carrosseriedelen, waaronder de achterspoiler, genereren bij een snelheid van 250 kilometer per uur samen 800 kilo neerwaartse druk.

Er komen vier exemplaren naar Nederland. De klanten hier hebben 1.002.097 euro voor de McLaren Senna betaald.