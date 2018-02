Uiterlijke wijzigingen voor Ford Ka+

De nieuwe krachtbron is een 1,2-liter driecilinder die, afhankelijk van de uitvoering, 70 of 85 pk sterk is. Elders in Europa is ook een 95 pk sterke 1.5 TDCi leverbaar.

Vanbuiten is de vernieuwde Ka+ te herkennen aan zijn gewijzigde grille, standaard aanwezige mistlampen met C-ontwerp en nieuwe bumpers. Vanbinnen past Ford betere materialen toe.

In het interieur monteert Ford daarnaast optioneel zijn SYNC3-infotainmentsysteem, gekoppeld aan een nu bovenop het dashboard geplaatst 6,5 inch groot scherm. Het systeem kan overweg met Android Auto en Apple CarPlay.

Verder levert Ford voortaan zaken als regensensoren, automatische koplampunits en voorruitverwarming. Verwarmbare voorstoelen en parkeersensoren achter zijn eveneens tegen meerprijs leverbaar.

Andere toevoegingen zijn standaard elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels, centrale deurvergrendeling, Hill Start Assist, een snelheidsbegrenzer en onder andere een startknop voor de motor.

Met de aankondiging van de facelift introduceert Ford tevens de Ka+ Active, een model dat elders in de wereld als Freestyle geleverd wordt.

De Ford Ka Active, een cross-over variant van het model, komt niet naar Nederland

