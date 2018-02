Mercedes toont nieuwe generatie A-Klasse

De nieuwe A-Klasse krijgt de beschikking over drie nieuwe motoren, twee benzine en een diesel-krachtbron. Laatstgenoemde heeft een inhoud van 1,5-liter en levert 116 pk. De 1,4-liter benzinemotor voor de A200 is goed voor 163 pk en is voorzien van cilinderuitschakeling voor een lager verbruik.

De A250 wordt aangedreven door een 224 pk sterke 2,0-liter motor. Schakel gaat in alle gevallen door middel van een automaat met dubbele koppeling.

De A200 is ook met een handbak beschikbaar. Vierwielaandrijving is tegen meerprijs leverbaar. Op termijn volgen meer motoren.

Het uiterlijk van de nieuwe A-Klasse volgt de lijn die onlangs met de onthulling van de Mercedes-Benz CLS werd ingezet. Beelden van het interieur waren afgelopen november al vrijgegeven.

Binnenin

Mercedes benadrukt dat de binnenmaten van de nieuwe A-Klasse zijn gegroeid. Zo hebben de passagiers achterin de beschikking over 2,2 centimeter meer schouderruimte. Voorin nam de ruimte toe met 0,9 centimeter.

Rond de ellebogen groeide de bewegingsruimte voor en achter met respectievelijk 3,5 en 3,6 centimeter. De bagageruimte is vergroot naar 370 liter, een toename van 29 liter. Bovendien is de laadopening 20 centimeter breder dan die van de huidige A-Klasse.

Spraakherkenning

Het conventionele instrumentarium is in de nieuwe A-Klasse samen met het infotainmentscherm geïntegreerd in één groot, langgerekt breedbeeldscherm. De gebruikelijke tellerbehuizing komt daarmee voor het eerst te vervallen.

De A-Klasse is het eerste model van Mercedes dat leverbaar wordt met het nieuwe MBUX infotainment systeem. Het omvat onder andere geavanceerde spraakherkenning dat woorden en zinnen kan interpreteren.

Zo kan de temperatuur aangepast worden door te zeggen dat je het koud hebt in plaats van een instructie te geven. Je activeert het, net als bij een smartphone, door 'Hey Mercedes' te roepen.

De basisuitvoeringen van de nieuwe A-klasse krijgen twee 7-inch schermen. De duurdere varianten krijgen de beschikking over een combinatie van een 7- en 10,25-inch scherm of twee units van elk 10,25 inch.

Het aanraakscherm kan ook bediend worden door middel van toetsen op het stuurwiel of een nieuw ontworpen controller tussen de voorstoelen.

Veiligheidssystemen

Mercedes levert de A-Klasse met een groot aantal veiligheidssystemen. Daarnaast is de auto in staat om semi-autonoom te rijden. Hiertoe is de auto uitgerust met camera’s en radarsystemen die vijfhonderd meter vooruit kunnen kijken.

De cruisecontrol is gekoppeld aan het navigatiesysteem, zodat de auto de snelheid aan opkomende bochten kan aanpassen.

Tot slot meldt Mercedes dat het extra geluidsisolatie heeft aangebracht voor beter rijcomfort.