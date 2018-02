Citroën 2CV bestaat 70 jaar

Het Franse merk grijp de 2018 Rétromobile Classic Car Show, die op 7 februari in Parijs van start gaat, aan voor het jubileum. Daar toont Citroën een van de vier overgebleven pre-productie exemplaren uit 1939.

In 1936 werd begonnen aan ontwikkeling van de 2CV. Het ontwerpteam had de opdracht gekregen een auto te ontwerpen die vierpersonen en 50 kilo aardappelen (of een vat wijn met een vergelijkbaar gewicht) kon vervoeren met een snelheid van 60 kilometer per uur.

Uiteindelijk werden er gedurende de drie jaar die volgden 250 exemplaren van het prototype gebouwd, te herkennen aan een enkele koplamp voor. Het gros van de auto's werd bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vernietigend.

De Citroën CV werd op de autoshow van Parijs in 1948 voor het eerst aan het grote publiek getoond, waar het model direct een grote schare liefhebbers voor zich wist te winnen.

Het model bleef 42 jaar lang in vrijwel ongewijzigde vorm in productie. Er zijn in die tijd ongeveer 5,1 miljoen exemplaren van de 2CV verkocht.

Méhari

Ook de Citroën Méhari viert in Parijs een jubileum. Het op de Dyane 6 gebaseerde model werd in mei 1968 onthuld. De Méhari was een zogenaamde vrijetijdsauto die dankzij een plastic carrosserie slechts 525 kilo woog.

Het model, dat tot 1987 in productie was, kreeg ineen kleine 30 jaar later een spirituele opvolger in de vorm van de volledig elektrische E-Mehari. De auto is gebaseerd op de Bolloré Bluesummer en verscheen in 2016 op de markt.