Nissan viert productiemijlpaal Qashqai

In de Nissan Motor Manufacturing fabriek zijn vorig jaar 346.856 exemplaren van de Qashqai gebouwd, waarvan er 265.520 stuks op het Europese vasteland verkocht zijn.

De Qashqai werd meer dan 10 jaar geleden gepresenteerd als de opvolger van de Almera, een traditionele hatchback waarmee Nissan concurreerde met modellen als de Volkswagen Golf.

De eerste Qashqai wordt gezien als het model dat de cross-over rage in gang heeft gezet, waaronder in Nederland. In het eerste verkoopjaar werden er hier 5.570 exemplaren van het model op kenteken gezet.

In totaal bouwde Nissan 1,75 miljoen exemplaren van de Qashqai en de zevenzits Qashqai +2-uitvoering.

Eind 2013 werd de tweede generatie Nissan Qashqai voorgesteld. Daarvan werden er in Nederland vorig jaar 7.333 stuks afgeleverd, het hoogste aantal sinds 2015.

Het productieaantal van de tweede serie ligt inmiddels boven de 1,25 miljoen stuks. De Renault Kadjar is het zustermodel van de Qashqai.

Ook de derde generatie van de Qashqai, waar nog geen details over bekend zijn, zal in Sunderland worden gebouwd, zo meldde Nissan in oktober 2016.