Caterham behaalt beste resultaat in 21 jaar

Dankzij de 8 procent stijging van het aantal orders beleefde Caterham in 2017 haar beste jaar in meer dan 20 jaar. Bovendien was het voor het tweede jaar op rij dat het bedrijf meer opdrachten binnen wist te halen.

Caterham bouwt al decennia lang de Seven, een model dat gebaseerd is op de Lotus Seven uit 1957. De Caterham Seven verscheen in 1973 en is sindsdien in vrijwel ongewijzigde vorm op de markt.

Het instapmodel van met het merk is de Seven 160, aangedreven door een 81 pk sterke driecilindermotor van Suzuki.

Het topmodel is de Seven 620R. Dankzij een 314 pk sterke Ford-motor accelereert de auto in 2,79 seconden van 0 naar 96 kilometer per uur.