Topman Volkswagen vindt uitlaatgastesten op mensen onaanvaardbaar

De methoden die in de VS werden toegepast waren verkeerd, ze waren onethisch en walgelijk, zei Müller maandagavond in Brussel. "Het spijt me dat Volkswagen betrokken was bij deze operaties. Er zijn dingen die simpelweg niet kunnen'', voegde hij eraan toe.

Autofabrikant Daimler distantieerde zich eerder op maandag van de testen op mensen. "We zijn erdoor geschokt en veroordelen de experimenten zo sterk mogelijk." Volgens Daimler is de aanpak van het EUGT tegen "onze waarden en ethische beginselen".

Ook de Duitse autoriteiten veroordelen de onderzoeksmethoden. ''Deze testen op apen en zelfs op mensen zijn ethisch niet te rechtvaardigen'', zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert. ''Dit roept kritische vragen op over degenen die erachter zitten.''

Goedgekeurd

De proeven met uitlaatgassen die Volkswagen heeft laten uitvoeren op 25 mensen, waren goedgekeurd door het ethisch comité van de medische faculteit van de universiteit van Aken, meldde de zender NDR op gezag van de leider van het betrokken instituut.

De tests zouden moeten aantonen dat de belasting van dieselverontreinigende stoffen aanzienlijk is gedaald dankzij moderne emissiebeheersing.

Onderzocht werd in 2014 hoe gezonde mensen reageerden op de inademing van stikstofdioxide. Dit is het vervuilende element in de uitlaatgassen dat de autofabrikant in onderzoeken heeft gemanipuleerd om de wettelijke limieten voor dieselvoertuigen te halen. In werkelijkheid werden die limieten vaak overschreden.

Niet ongebruikelijk

De proeven met uitlaatgassen die Volkswagen heeft laten uitvoeren op 25 mensen, zijn niet ongebruikelijk. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

"Dit soort onderzoek, waarbij proefpersonen worden ingezet om een bepaalde concentratie schadelijke stoffen te inhaleren, is niet ongebruikelijk", zegt inhalatietoxicoloog Flemming Cassee van het RIVM.

Apen

BMW, Volkswagen en Daimler raakten eerder deze week ook in opspraak doordat de EUGT apen uitlaatgassen liet inademen van een Volkswagen Beetle. De test maakte in 2014 onderdeel uit van een studie die moest aantonen dat moderne dieselauto's minder vervuilend zijn dan oudere auto's. Daarvoor bood Volkswagen zaterdag excuses aan.