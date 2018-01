Duitse auto's met afstand populairste occasions in Nederland

De auto die op de Nederlandse variant van Autoscout het meeste wordt gezocht is de Volkswagen Golf (5,5 procent), gevolgd door de Volkswagen Polo en de BMW 3-serie. Daarna volgen de Opel Corsa en de Opel Astra.

Volkswagen is ook het populairste merk in Nederland, gevolgd door BMW, Audi, Mercedes-Benz en Ford. Wat opvalt is dat 7,5 procent van de aangeboden tweedehands auto's op Autoscout24.nl een Renault is, terwijl het Franse merk niet zo veel wordt gezocht.

Jurgen Vugts, Managing Director van de zoeksite, zegt daarover: "Wat in Nederland opvalt, is dat er een scheefgroei lijkt te zijn in de populariteit en het aanbod van automerken. Zo staat BMW op plek twee van meest gezochte occasionmerken, maar komt dit merk niet terug in de top vijf van aangeboden merken. Andersom geldt hetzelfde; er worden veel Renaults aangeboden in Nederland, maar minder mensen zoeken op dit merk als ze een occasion willen kopen."

Kleur

De zoeksite hield ook bij op welke kleur mensen zoeken. In Nederland is zwart met een aandeel van 28,7 procent in de zoekopdracht de populairste kleur, gevolgd door grijs (27,7 procent), blauw (14,9 procent), wit (10,5 procent) en rood (5,7 procent).

Europees gezien is de BMW 3-serie de meest gezochte auto. De vierdeurs Sedan heeft deze positie al tien jaar in handen. Over heel Europa gezien zijn auto's uit een duurder segment tweedehands populairder dan in Nederland. De Volkswagen Golf volgt nog wel op de tweede plaats, maar wordt gevolgd door de Audi A4, de BMW 5-serie en de Mercedes-Benz C-klasse.

In alle gemeten landen, Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk en Spanje, is een Duitse auto de populairste auto. In Frankrijk is Peugeot op de vijfde plaats het eerste thuismerk in een door Duitse merken gedomineerde top 5. Fiat doet het in thuisland Italië iets beter. Het merk uit Turijn is daar na Audi, BMW en Mercedes het populairste merk. Seat komt in Spanje niet in de top vijf voor.

