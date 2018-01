Federaal onderzoek naar botsing met Tesla in Autopilot-stand

Dat heeft de NTSB eerder op donderdag bekend gemaakt, zo schrijft persbureau Reuters. Het ongeval van afgelopen maandag, waarbij de bestuurder van de Tesla ongedeerd bleef, vond plaats in Culver City.

Volgens de lokale brandweer reed de auto met een geschatte 105 kilometer per uur, naar verluidt met Autopilot ingeschakeld, in op de brandweerwagen. In tegenstelling tot de Tesla liep het blusvoertuig nauwelijks schade op.

Met dit systeem stuurt de Tesla zelfstandig. Wel geeft het voertuig na eerdere aanpassingen waarschuwingen af dat de bestuurder de handen aan het stuur moet houden.

Bovendien benadrukt het merk dat Autopilot niet bedoeld is voor volledig autonoom rijden.

Het is voor de tweede keer dat het Amerikaanse verkeersveiligheidsorgaan een onderzoek naar een ongeval met een Tesla instelt.

In 2016 kwam een bestuurder in een Tesla Model S om het leven. Na afloop van het onderzoek concludeerde het NTSB dat dit mede veroorzaakt was door onvoldoende ingebouwde veiligheidsmaatregelen van het Autopilot-systeem.