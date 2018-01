Mogelijk Chinese auto's uit Belgische Volvo fabriek

Dat zegt Volvo CEO Hakan Samuelsson in gesprek met Bloomberg. Volgens de topman kan de productielocatie in het Belgische Gent gebruikt worden voor de bouw van Lynk & Co auto's.

Productie in Europa zou de reputatie van het nieuwe Chinese merk ten goede komen, aldus Samuelsson. Eind november ging de verkoop van de Lynk & Co 01 cross-over in China vast start.

Volvo heeft een belang van 30 procent in het merk, terwijl Geely Automobile Holdings 50 procent van Lynk & Co in handen heeft.

De rest is ondergebracht bij Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Company, eveneens een onderdeel van de Zhejiang Geely Holding.

Halverwege 2019 gaat de Lynk & Co naar verluidt ook elders in de wereld in de verkoop.