Japanse Honda HR-V gefacelift

De Honda Vezel is in het thuisland al sinds 2013 op de markt, waardoor het tijd is voor enkele uiterlijke wijzigingen.

De gefacelifte Vezel krijgt een andere bumper en grille. Ook de koplampunits en mistlichten zijn vernieuwd. Het uiterlijk van de auto vertoont dankzij de wijzigingen nu een grotere gelijkenis met dat van de Honda Civic.

Honda laat daarnaast weten dat de hybride aandrijflijn van de auto, bestaande uit een 130 pk sterke benzinemotor en een elektromotor van 30 pk, verder verfijnd is.

In Nederland is deze versie niet leverbaar. Wel is de HR-V met de genoemde benzinemotor verkrijgbaar.

