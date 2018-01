Jaguar Land Rover schroeft productie terug

Jaguar Land Rover zal tussen april en juni van dit jaar de productie van de fabriek in Halewood terugschroeven, zo meldt het bedrijf.

In het Verenigd Koninkrijk lag de verkoop met 117.748 stuks in 2017 op hetzelfde niveau als in 2016.

Bij de bekendmaking van de verkoopcijfers eerder deze maand waarschuwde sales operations director Andy Goss dat Jaguar Land Rover de impact van het afgenomen consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk terug zal zien in de resultaten.

Ook verwacht het bedrijf dat de onzekerheid omtrent de Brexit-onderhandelingen en de belastingverhogingen voor dieselauto's die in april in werking treden van invloed zullen zijn op de verkoop. Het aandeel van diesel in verkoop van Jaguar Land Rover staat op ongeveer 90 procent.

De fabriek in Halewood is één van de drie productielocaties die Land Rover in gebruik heeft. In de worden zien de Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport gebouwd. Eerder werden hier ook de Jaguar X-type en de tweede generatie Freelander geproduceerd.

Jaguar Land Rover is met zijn drie fabrieken verantwoordelijk voor een-derde van de autoproductie in het Verenigd Koninkrijk. Jaarlijks worden er ongeveer 1,7 miljoen auto's binnen de landsgrenzen gebouwd.

