Formule 1-auto waarmee Senna 'beste ronde ooit' reed onder de hamer

Senna, wereldkampioen in 1989, 1990 en 1991, bestuurde de McLaren in het Formule 1-seizoen van 1993. Volgens Bonhams verkeert raceauto in "uitmuntende staat" en is nog altijd rijklaar. Het veilinghuis rekent op een bedrag van minimaal zeven getallen.

Naar verwachting zal de McLaren het recordbedrag voor Michael Schumacher's Ferrari F2001 overtreffen. Deze auto werd vorig jaar november door Sotheby's afgehamerd op 7,5 miljoen dollar.

In de McLaren MP4/8A, voorzien van een Ford V8-motor, wist Senna drie van de eerste zes races van seizoen '93 te winnen, waaronder de verregende Grand Prix van Europa.

Beste ronde

Op een drijfnat circuit in Britse Donington ging de Braziliaan als vijfde de eerste bocht in, waarna hij de vier coureurs voor hem, Alain Prost, Damon Hill, Karl Wendlinger en Michael Schumacher, al in de eerste ronde inhaalde. Deze ronde wordt alom beschouwd als de beste ronde in de Formule 1 aller tijden.

Record

In mei 1993 behaalde Senna zijn vijfde opeenvolgende zege in Monaco en zijn zesde in het prinsdom in totaal, een record dat nog steeds staat.

In zijn laatste seizoen bij het team van McLaren won Senna daarnaast de Grand Prix van Japan en de slotrace in Australië.

Het zou de laatste racewinst van de Brazilliaan worden. Het seizoen erop verongelukte hij tijdens de derde Grand Prix van het seizoen op het circuit van Imola in de Williams FW16.

​De McLaren MP4/8A in de toonzaal van het Donington Grand Prix Collection museum