Vier exemplaren McLaren Senna naar Nederland

De Nederlandse klanten hebben 1.002.097 euro voor de McLaren Senna betaald. Het laatste exemplaar is door McLaren geveild voor een goed doel, te weten de Ayrton Senna Foundation.

De stichting, die zich inzet voor kans arme kinderen in Brazilië, kan rekenen op een bedrag van ongeveer 2 miljoen pond, omgerekend zo'n 2,27 miljoen euro.

De Braziliaan Senna werd in 1988, 1990 en 1991 wereldkampioen Formule 1 in een McLaren. In 1989 en 1993 werd hij tweede, eveneens in een McLaren. In 1994 stapte hij over naar Williams. Senna verongelukte dat jaar tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl