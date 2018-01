Volvo fabriek in Skövde eerste klimaatneutrale productielocatie

Een fabriek is klimaatneutraal als deze net zoveel energie opwekt als hij verbruikt. Door het gebruik van duurzame verwarming is deze status nu van toepassing op de locatie in Skövde.

De Zweden wekken alle warmte voor de fabriek op uit afvalverbranding, biomassa en gerecycleerde biobrandstoffen. Daarnaast wordt er al tien jaar gebruik gemaakt van duurzame elektriciteit.

Wijziging aan de Volvo fabriek in Gent in november 2016, waarbij een efficiënt warmtenet werd geïnstalleerd, had een vermindering van de CO2-uitstoot met 40 procent tot gevolg

In de Belgische productielocatie wordt de nieuwe Volvo XC40 gebouwd. De motoren voor dat model worden door de fabrikant in Skövde in elkaar gezet.

