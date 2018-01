Europese autoverkoop bereikt hoogste niveau in 10 jaar

Bij de fabrikanten boekte de Franse PSA Group dankzij de inlijving van Opel en Vauxhall de beste resultaten.

Dat blijkt uit gegevens van de European Automobile Manufacturers' Association. Volgens de brancheorganisatie viel het aantal registraties het afgelopen jaar 3,4 procent hoger uit vergeleken met 2016.

Met 15,17 miljoen exemplaren lag het aantal nieuwe auto's in de EU op het hoogste niveau sinds 2007, toen ongeveer 16 miljoen nieuwe voertuigen werden geregistreerd.

In Italië, de op drie na grootste markt van Europa, steeg het aantal nieuw verkocht auto's in 2017 naar 1,97 miljoen stuks, een plus van 7,9 procent. In Spanje, de nummer vijf binnen de EU, steeg het aantal registraties met 7,7 procent naar 1,23 miljoen.

In het Verenigd Koninkrijk viel de verkoop voor het eerst in zes jaar lager uit. Er werden in 2017 ongeveer 2,54 miljoen auto's op kenteken gezet, een daling van 5,7 procent.

In Litouwen steeg de verkoop procentueel het meest. Daar werd met een aantal van 25.856 exemplaren een winst geboekt van 27,3 procent.

Fabrikanten

De PSA Group zag de verkoop met 28,2 procent toenemen tot 1,85 miljoen voertuigen, waarvan 337.334 exemplaren met een Opel of Vauxhall-logo. Ook Peugeot deed het goed. Het merk verkocht meer dan 900 duizend auto's, een stijging van 7,1 procent.

Bij Toyota nam het aantal registraties met 13 procent tot 684.186 stuks. Andere snelle stijgers waren Renault-dochter Dacia en Seat, onderdeel van de Volkswagen Group. De verkoop van deze merken steeg vorig jaar met respectievelijk 12,1 en 14,3 procent.

Het Japanse Suzuki sloot 2017 af met een verkoopstijging van 21,3 procent naar 233.357 exemplaren.

De grootste winst werd door Alfa Romeo en Lada geboekt. Het Italiaanse merk zag het aantal registraties met 27,2 procent toenemen tot 82.166. Het Russische Lada, tegenwoordig actief onder de vlag van Renault, leverde met 5.158 stuks 29 procent meer auto's af.

Bij Honda liep de verkoop met 11,5 procent terug naar 134.533 exemplaren. PSA-merk DS Automobiles noteerde het afgelopen jaar de sterkste verkoopdaling. Het aantal registraties ging met 29.6 procent onderuit naar 45.094 stuks.



De DS 5, een model dat in Nederland leverbaar is vanaf 34.490 euro