Doek valt voor Citroën C4

Volgens Citroën Nederland wordt de gefacelifte C4 Cactus om die reden hoger in de markt gezet, onder andere door een grotere nadruk op comfort.

"Dat betekent dat hij naast de huidige Citroën C4 Cactus ook de Citroën C4 opvolgt, waarvan de productie binnenkort wordt beëindigd," aldus een woordvoerder.

Terugblik

De eerste generatie C4 werd in 2004 gepresenteerd als opvolger van de Xsara. Van het model verscheen een vijfdeurs hatchback en een sportiever gelijnde driedeurs-uitvoering, de Coupé. Een stationwagen kwam er niet.

Wel verschenen andermaal twee MPV-varianten, de C4 Picasso en de C4 Grand Picasso. Deze modellen blijven in productie.

Het binnenste van de eerste generatie C4 onderscheidde zich niet alleen met het centraal op het dashboard geplaatste instrumentarium, maar vooral met het bijzondere stuurwiel. Het hart van het stuur draaide namelijk niet mee met de rest van het stuur.

In 2008 verscheen een gefacelifte versie van de C4, die vervolgens in 2010 afgelost werd door de huidige, tweede generatie van de C4. In tegenstelling tot zijn voorganger verscheen het nieuwe model alleen in vijfdeurs-uitvoering leverbaar.

Hoewel Citroën in 2012 in Genève de C4 Aircross lanceerde, had die auto weinig met de C4 te maken. Onderhuids was het namelijk, net als in het geval van de Peugeot 4008, een Mitsubishi ASX.

De Chinese joint-venture Dongfeng Peugeot-Citroën bouwde sinds 2006 in de vorm van de C-Triomphe ook een sedanversie van de oer-C4. Ook de latere C-Quatre was een sedan, evenals de C4 L, die in 2012 werd gelanceerd.

Verkopen

Door de jaren heen heeft Citroën in ons land 20.965 exemplaren van de C4 verkocht. In 2007 beleefde de auto zijn topjaar. Toen werden 4.464 stuks op kenteken gezet. Ook 2005, het eerste volledige jaar waarin de auto op de Nederlandse prijslijsten stond, was met 4.364 voertuigen een goed C4-jaar.

Na 2007 zakten de verkoopcijfers rap in. In 2008 bleef de teller steken op 1.791 stuks, om in 2009 en 2010 te zakken naar respectievelijk 935 en 614 exemplaren.

De komst van de tweede generatie deed de verkoopcijfers in 2011 toenemen tot 2.034 stuks, maar beter zou het daarna niet meer gaan. In 2012 halveerden de verkoopcijfers bijna tot 1.106 exemplaren, het jaar erop bleef het aantal op 623 stuks steken. Vorig jaar was met 120 nieuwe C4's het dieptepunt.

