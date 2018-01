'Ferrari komt met SUV en elektrische supercar'

Dat meldt Reuters op basis van een gesprek met topman. "Als er een elektrische supercar gemaakt gaat worden, dan zijn wij de eerste," aldus Marchionne.

Volgens de topman is Ferrari genoodzaakt om een elektrische supercar aan zijn aanbod toe te voegen. "We doen het omdat we het moeten doen."

"Mensen verbazen zich over wat Tesla kan. Ik probeer niet te bagatelliseren wat Elon Musk heeft gedaan, maar ik denk dat wij dat allemaal kunnen," voegde hij eraan toe.

Verder bevestigde Marchionne dat Ferrari omstreeks 2019/2020 met een SUV op de markt komt. Het model zal volgens de topman de "[...] snelste SUV op de markt" zijn.

Die eer valt nu nog te beurt aan de Urus van rivaal Lamborghini. Deze SUV accelereert in 3,6 seconden naar de 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van 305 kilometer per uur.

