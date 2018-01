Met de auto op wintersport: Waar moet je rekening mee houden?

De route naar de populaire wintersportbestemmingen loopt doorgaans via Duitsland of België. In Duitsland en Luxemburg zijn winterbanden bij winterse omstandigheden verplicht.



Tot voor kort waren M+S banden afdoende. Deze modder- en sneeuwbanden moeten in de genoemde landen echter ook een sneeuwvlok symbool naast de M en de S op de zijkant van de band hebben. Dit geeft aan dat dit rubber aan bepaalde eisen op besneeuwde ondergrond voldoet.

Voor de banden zonder sneeuwaanduiding is in Duitsland een overgangsregeling van kracht waardoor ze tot 30 september 2024 toegestaan zijn. Dit geldt echter alleen voor banden die voor 31 januari 2017 geproduceerd zijn.



In Duitsland moet het voertuig als geheel klaar zijn voor winterse omstandigheden. Dit betekent dat je verplicht bent antivries bij de ruitenwisvloeistof te doen, dat het vloeistofpeil op orde moet zijn en dat je sneeuwkettingen bij je moet hebben.

Periode en profiel

In Duitsland zijn winterse omstandigheden niet aan een bepaalde periode gebonden. In Oostenrijk is dat wel het geval. Daar geldt dat winterbanden verplicht zijn tussen 1 november en 15 april.

In Tsjechië geldt de verplichting tussen 1 november en 31 maart. M+S banden zijn eveneens toegestaan. In beide landen moet de profieldiepte minimaal 4 millimeter zijn.



In Frankrijk nemen ze genoegen met 3,5 millimeter. Daarnaast zijn M+S banden alleen verplicht als dit langs de weg wordt aangegeven. Hetzelfde geldt voor sneeuwkettingen.



In België en Zwitserland ontbreekt wettelijke regelgeving omtrent winterbanden. Het is er wel aanbevolen om met winterbanden op pad te gaan, al was het alleen maar omdat je in Zwitserland een boete voor verkeershinder riskeert als je op zomerbanden in de problemen raakt.



In Italië beperkt de winterbandenplicht zich tot bepaalde regio’s. Voor het Aostadal geldt dat je tussen 15 oktober en 15 april winterbanden onder de auto moet hebben.



Op Brennerautosnelweg is die verplichting tussen 15 november en 15 april van kracht. Op dit traject moet je gedurende die periode ook sneeuwkettingen bij je hebben. De regels in Zuid-Tirol zijn vergelijkbaar met die in Duitsland.

Zie ook de AutoWeek Winterbandentest 2017 om de beste keuze te maken voor winterbanden.

Vignetten en milieustickers

Voor Zwitserland en Oostenrijk zijn vignetten nodig. Het Oostenrijkse vignet is er vanaf 11,85 euro voor een 10-daagse vakantie. Die voor 2 maanden kost 28.85, terwijl het jaarvignet voor 89,35 euro te koop is. In Zwitserland is de keuze beperkt tot een vignet voor een jaar. De kosten bedragen daar 42,95 euro.

In Duitsland en Frankrijk kun je te maken krijgen met milieuzone’s en bijbehorende, verplichte stickers. Via Duitsland naar Oostenrijk, Zwitserland of Italië op doorreis? Dan heb je geen milieustickers nodig, tenzij je de snelweg verlaat.



In sommige steden in de buurt van Franse wintersportgebieden, zoals Lyon en Grenoble, is een milieusticker verplicht. Deze stickers zijn alleen online verkrijgbaar en hebben een relatief lange levertijd die kan oplopen tot 6 weken. In geval van nood kan de coupon van de factuur als alternatief dienen.

Verplicht mee

Tot slot gelden er in verschillende landen verschillende regels voor het verplichte aantal veiligheidsartikelen in de auto. In Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië moet je te alle tijden een gevarendriehoek, verbanddoos en veiligheidshesje bij je hebben.



In België geldt dezelfde verplichting. Auto’s met een Belgisch kenteken moeten daar bovenop een brandblusser aan boord hebben. In Luxemburg is dat alleen voor voertuigen van meer dan 3.500 kilo het geval.



In Frankrijk is geen verbanddoos of brandblusser nodig. In plaats daarvan moet er een alcoholtest aanwezig zijn, hoewel er geen boete op staat als dat niet het geval is. In Italië houdt men het op een gevarendriehoek en hesje.

Vierwielaandrijving

In een auto zonder vierwielaandrijving kunnen wintersporters prima uit de voeten, toch is vierwielaandrijving voor de fanatieke wintersporter wellicht raadzaam.

Er is een handvol relatief betaalbare en praktische voertuigen met vierwielaandrijving te koop voor wie echt niet vast wil komen te staan.



De voordeligste auto is de Suzuki Ignis 1.2 Select AllGrip. Deze kleine cross-over is er vanaf 18.749 euro. De Dacia Duster TCe 125 Essential is met een prijs van 22.280 euro weliswaar zo’n 3.500 euro duurder, maar biedt daarentegen wel meer ruimte.



Datzelfde geldt voor de Subaru Impreza. De Pure-uitvoering, uitgerust is met een automaat, kost 27.795 euro. Het zustermodel, de verhoogde XV, kost 29.995 euro. De Suzuki Vitara maakt de top vijf van voordelige vierwielaangedreven auto’s compleet. De 1.6 High Executive AllGrip-uitvoering staat voor 30.599 euro in de prijslijst.



Voor wie de dikste terreinwagen in het ski-dorp wil hebben: De duurste in Nederland leverbare terreinwagen is de Mercedes-Benz G65 AMG, die voor 403.477 euro in de prijslijst staat. Dan heb je wel een V12-biturbo met ruim 600 pk onder de kap.