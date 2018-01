Lamborghini boekt verkooprecord

In Europa, het Midden-Oosten en Afrika werden 1.477 Lamborghini's verkocht, 18 procent meer dan in 2016.

In Noord- en Zuid-Amerika werd een verkoopaantal van 1.338 gehaald, een stijging van 4 procent. Van dat aantal werden er 1.095 in de Verenigde Staten op kenteken gezet. De overige 1.000 exemplaren werden in Azië verkocht.

De Huracán was in 2017 met 2.642 exemplaren de best verkochte Lamborghini, een stijging van 12 procent. De verkoop van de Aventador nam met 6 procent toe naar 1.173 exemplaren.

Dit jaar moet de onlangs gepresenteerde Urus cross-over voor nog grotere aantallen gaan zorgen.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl