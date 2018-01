Nieuwe modellen van Mercedes-AMG gelanceerd

De AMG-modellen worden aangedreven door een nieuw ontwikkelde 3,0-liter zescilindermotor, gekoppeld aan de bekende negentrapsautomaat met dubbele koppeling en 4Matic+ vierwielaandrijving. Dit systeem stuurt desgewenst alle aandrijvingskracht naar de achterwielen.

De motor levert 435 pk, maar dankzij de toepassing van een EQ Boost starter-generator komt er tijdens het accelereren een extra 22 pk en 250 Nm aan trekkracht beschikbaar.

Bovendien kan de EQ Boost-techniek het 48 Volt-systeem van energie voorzien. De 53 AMG-versies zijn daarmee de eerste AMG-modellen met een vorm van elektrificatie.

De CLS 53 4Matic+, zoals de auto voluit heet, accelereert in 4,5 seconden naar de 100 kilometer per uur. De E-Klasse Coupé met dezelfde aandrijflijn is 0,1 seconde sneller.

De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur. Dit kan worden verhoogd naar 270 kilometer per uur door het AMG Drivers Package te bestellen.

Mercedes-AMG verkocht vorig jaar meer dan 130.000 voertuigen wereldwijd, een nieuw record.

