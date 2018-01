Amerikaanse fabrikanten presenteren nieuwe pickup trucks

Chevrolet, onderdeel van General Motors, greep het evenement in Detroit aan om de nieuwe Silverado te presenteren. De nieuwe Silverado is 4,1 centimeter langer dan zijn voorganger, terwijl de wielbasis met 10 centimeter toenam.

Desondanks is de Silverado 204 kilo lichter dan voorheen. De wielkasten, het dak en de laadbak zijn voortaan uit aluminium vervaardigd.

Voor de rest van de koets zegt Chevrolet een lichtere staalsoort te hebben gebruikt. Ook in delen van de ophanging is aluminium toegepast.

Chevrolet levert nieuwe 5,2- en 6,2-liter grote V8 motoren in de Silverado, die beiden voorzien zijn van actieve cilinderuitschakeling.

Daarnaast levert het merk de pickup met een 3,0-liter zes-in-lijn dieselmotor. Dit blok is net als de 6,2-liter grote benzinevariant standaard gekoppeld aan een tientrapsautomaat.

Vorig jaar leverde Chevrolet 585.864 exemplaren van de Silverado af. Het model was daarmee het op een na best verkochte voertuig van de Verenigde Staten.

Gestroomlijnde Dodge Ram

De Dodge Ram eindigde in 2017 met 500.723 stuks achter de Silverado op drie. Ook dit model, de Ram 1500, is nu geheel vernieuwd. Het voertuig werd door het gebruik van aluminium meer dan 100 kilo lichter.

De nieuwe Ram 1500 is voorzien van een actieve grille, die kan sluiten voor een betere stroomlijn. Om de aerodynamica verder te verbeteren is de truck bovendien uitgerust met een elektrisch uitklapbare lip onder die voor bumper. Deze schuift bij een snelheid van 50 kilometer per uur naar beneden.

Tot slot zakken de modellen met luchtvering op hoge snelheid met ongeveer 1,5 centimeter om de luchtweerstand te verlagen.

Eveneens nieuw is het mild-hybrid-systeem, dat standaard op de Ram met 3,6-liter grote V6 geleverd wordt. Het systeem, ook wel E-Torque genoemd, is ook leverbaar op de uitvoering met V8 motor.

Het E-Torque-systeem bestaat uit een klein accupakket dat voor extra trekkracht moet zorgen. Volgens Dodge levert de accu voor de V6 tot 122 Nm extra tijdens het accelereren. Bij de V8 zou het om 176 Nm extra gaan.

Schakelen gaat vooralsnog in alle gevallen met een vernieuwde achttrapsautomaat. Op termijn voegt de Fiat Chrysler-dochter een 3,0-liter grote EcoDiesel V6 aan de motorenlijst toe.

Ranger keert terug

Ford grijpt de autobeurs in Detroit aan om de Ranger in de Verenigde Staten te herintroduceren. Het merk leverde het model, een compact alternatief voor de F-150, eerder tussen 1983 en 2011.

De Ranger die Ford in 2011 op de markt bracht, wordt nu in gefacelifte vorm teruggebracht op de Noord-Amerikaanse markt.

In de Verenigde Staten is de pick-up vooralsnog alleen beschikbaar met een 2,3-liter EcoBoost viercilinder benzinemotor, een blok dat gekoppeld is aan Ford's tientrapsautomaat. In Nederland is de Ranger ook verkrijgbaar met dieselmotoren.

