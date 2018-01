Ford grijpt terug op verleden met Mustang Bullitt

Ford heeft de Bullitt om die reden in de kenmerkende kleur Dark Highland Green gespoten. De 450 pk sterke V8 motor uit de gewone Mustang kijgt er 25 pk bij en levert nu 475 pk.

De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. De pook is net als de filmauto voorzien van een witte biljartbal. Ford monteert daarnaast speciale kleppen in het uitlaatsysteem om de auto te laten klinken als de Bullitt uit 1968.

De Bullitt-uitvoering is standaard uitgerust met een digitaal instrumentarium en sportstoelen van Recaro. De stiksels zijn in de carrosseriekleur uitgevoerd.

Ford leverde tweemaal eerder een Bullitt-versie van de Mustang. De eerste werd gelanceerd in 2001, de tweede zeven jaar later in 2008.

