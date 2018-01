Is het wel of niet verstandig om in de winter je auto te wassen?

Vuil op de lak is doorgaans de reden om een auto naar de wasstraat te brengen. Zeker als er op de weg strooizout is gebruikt is het raadzaam je auto zo snel mogelijk te wassen. Zout kan de laklaag aanvreten. Maar bij een ophoping van zand of zout kun je niet zomaar met de spons of borstels aan de slag.

Om haarkrasjes te voorkomen moet je door middel van een voorbehandeling eerst zorgen dat de carrosserie volledig zand- of zoutvrij is. Afspuiten met water is het devies, zeg ook Gerard van de Reep, technisch voorlichter bij autolakfabrikant AkzoNobel. De wasstraat heeft in dit geval de voorkeur, omdat je er dan zeker van bent dat er geen delen worden overgeslagen.

Een voorbehandeling is vooral belangrijk als de carrosserie een normale laklaag heeft. Deze auto's worden weliswaar afgewerkt met een blanke laklaag, maar die is door het ontbreken van metaaldeeltjes niet zo hard als metallic lak. Bovendien is de laatste in feite een zogenaamde topcoat, een extra bescherming bovenop de kleurlagen.

Het is overigens niet zo dat je per definitie lakbeschadiging krijgt zonder voorbehandeling. Met zout- en zandresten schuur je niet zomaar door de verschillende lagen heen, zegt van de Reep. Wel wordt de lak er niet mooier op.

Goed zicht

Glas heeft een grotere hardheid dan autolak, en heeft daardoor veel minder last van zout, zand en vuil. Het is volgens een woordvoerder van Carglass echter wel belangrijk om de ramen, de voorruit in het bijzonder, schoon te houden. Niet alleen heb je hierdoor beter zicht, maar bovendien blijven hiermee de veiligheidssystemen goed werken.

Een toenemend aantal auto's is uitgerust met veiligheidstechnologie zoals adaptieve cruise control, rijbaanassistent, verkeersbordherkenning, dynamische grootlichtassistent en een noodremsysteem. Deze systemen hebben vaak een aantal camera’s en radareenheden achter de voorruit zitten.

"De gecombineerde radarsensor en camera werkt alleen goed als vuil, ijs en sneeuw van de voorruit ervoor verwijdert en u dit deel regelmatig reinigt met water en autoshampoo," schrijft Volvo dan ook in de handleiding van de XC90, een model dat is uitgerust met een groot aantal veiligheidssystemen.

Velgen

Lichtmetalen wielen lopen 's winters dezelfde risico's als autolak. Dat wil zeggen, zand en zout kunnen op plekken waar de velg kleine beschadigingen heeft tussen de beschermende laag en het basismateriaal terechtkomen, waarmee plekjes op de velgen groter worden.

In de basis kun je de wielen prima wassen in de wintermaanden, meldt Bart Kusters van KSC Import uit Venlo. Maar bij het schoonhouden geldt het devies dat onderhoudsvoorzorgmaatregelen, net als bij het wassen van de lak, van belang zijn. Zorg dat de velg voor behandeling volledig zand- en zoutvrij is.

Volgens KSC, dat velgen van onder meer JE Design en Oettinger importeert, is de kwaliteit van het wiel doorslaggeven in hoe het winterse omstandigheden doorstaat. Niet alle velgen krijgen vanuit de fabriek dezelfde laklaag mee. Duurdere wielen hebben een dikkere laag, waardoor deze exemplaren niet alleen kleurvaster zijn maar ook betere vuilafstotende eigenschappen hebben.

Een andere stelregel is dat velgen met gepolijste delen meer kans op kleine schades hebben dan gecoate exemplaren.

De slotsom luidt dat ook in de winter het wassen van de auto prima kan, en zelfs aan te raden is bij het gebruik van strooizout door Rijkswaterstaat. Wel eerst even de wielen en carrosserie goed afspuiten met water alvorens te beginnen. En houd de voorruit schoon.