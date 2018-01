Daimler neemt belang van 10 procent in navigatiestartup

Dat bedrijf ontwikkelde een uniek adressensysteem voor auto's die zijn verbonden met het internet. Het Duitse autoconcern wil daar graag gebruik van maken.

In het systeem van What3words is de wereld verdeeld in 57 biljoen vierkanten van drie bij drie meter, die allemaal een bepaalde adressencode hebben die bestaat uit drie woorden. Dat maakt het bijvoorbeeld ook makkelijker om naar een plek te navigeren zonder straatnaam.

Het systeem zal dit jaar al worden verwerkt in nieuwe modellen van Mercedes-Benz.

Hoeveel geld er met het belang is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Daimler werkte eerder al samen met de startup. De samenwerking zal naar eigen zeggen intensiever worden nu is ingetekend op een financieringsronde van What3words.