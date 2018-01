'Toyota en Mazda kiezen voor fabriek in Alabama'

Dat meldt Bloomberg op basis van bronnen. De Japanse producenten verkiezen daarmee de staat Alabama boven North Carolina als locatie voor de fabriek.

Met de bouw, aangekondigd in augustus vorig jaar, is een investering van ongeveer 1,6 miljard dollar gemoeid. In 2021 moeten de eerste auto's van de band lopen.

Limestone County, een gebied ten westen van Huntsville, wordt genoemd als uiteindelijke locatie van de fabriek, zo meldt een lokale krant.

Toyota bouwt al motoren in Huntsville, een van haar elf productielocaties in de Verenigde Staten. Afgelopen september kondigde de fabrikant aan een investering van 106 miljoen dollar in de fabriek te doen.

Tijdens een staatsbezoek aan Japan afgelopen november roemde de Amerikaanse president Donald Trump het voornemen van Toyota en Mazda een nieuw productiecentrum in de Verenigde Staten te bouwen.

Op de persbijeenkomst bedankte Trump beide fabrikanten destijds voor de geplande investering, die volgens de president ongeveer 4.000 banen zal opleveren.