Mini voert reeks aanpassingen door

Aan de voorzijde monteert Mini voortaan, zij het tegen meerprijs, nieuwe ledkoplampen met een matrixfunctie voor grootlicht. De standaard halogeenlampen zijn voorzien van een zwart accent.

Aan de achterzijde past Mini achterlichten toe waarin de Union Jack is verwerkt. Daarnaast is de auto nu voorzien van een nieuw merklogo.

De vernieuwde Mini is tevens te herkennen aan de nieuwe carrosseriekleuren Emerald Grey, Starlight Blue en Solaris Orange. Bovendien zijn er nu andere lichtmetalen wielen en afwekingsopties beschikbaar, waaronder het Piano Black Exterior-pakket.

Hiermee worden de omlijsting van de koplampen, achterlichten en grille van de Cooper S(D) en John Cooper Works in hoogglanzend zwart in plaats van chroom is uitgevoerd.

Nieuw voor de Mini 3-deurs en 5-deurs is de Chester-lederen bekleding, dat in twee kleuren bruin leverbaar is. Het Yours Interior Style Piano Black-pakket is nu ook met verlichting in de portieren en op de middenconsole leverbaar.

De technische wijzigingen die Mini doorvoert hebben betrekking op de elektronica, smering, het uitlaatsysteem en het koelsysteem. Volgens het merk kunnen de uitstoot en het verbruik hiermee tot 5 procent lager uitvallen.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl