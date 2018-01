'Eerste ontslagronde PSA dankzij Macron-hervormingen in Frankrijk'

Dat zegt vakbondsleider Franck Don in gesprek met Reuters. Volgens de vakbond CFTC is het voornemen onderdeel van het ontslag met wederzijds goedvinden van in totaal 2.200 personeelsleden dit jaar.

Het aantal geplande ontslagen ligt daarmee lager dan in 2017. Toen maakten 2.670 werknemers van een soortgelijke regeling gebruik.

Het moederbedrijf van autofabrikanten Citroën, Peugeot en Opel is met de ontslagronde een van de eerste Franse ondernemingen die gebruikmaakt van de hervormingen van de Franse arbeidsmarkt.

Hiermee is het sinds deze zomer eenvoudiger geworden voor werkgevers om personeel aan te nemen en weer te ontslaan. Bovendien zijn de regels voor arbeidsonderhandelingen tussen werkgever en werknemer vereenvoudigd.

Tot slot is de invloed van de vakbonden in onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden teruggedrongen.