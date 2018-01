Morgan kondigt jubileumeditie van Plus 8 aan

Met het model, de 50th Anniversary Special Edition, staat Morgen stil bij het feit dat de Plus 8 vijftig jaar geleden werd geïntroduceerd. Om die reden zullen er niet meer vijftig worden gebouwd.

De Plus 8 50th Anniversary Special Edition wordt aangedreven door een 4,8-liter V8 motor van BMW. Daarmee accelereert de 1.100 kilo wegende Plus 8 in 4,5 seconden naar de 100 kilometer per uur.

De eerste Plus 8 werd in 1968 gepresenteerd. Het model, waarbij de 8 verwijst naar het cilinderaantal, was voorzien van een Rover V8 motor en was tot 2004 onafgebroken in productie. Er zijn ongeveer 6.000 exemplaren van het model gebouwd.

In 2012 kreeg de Morgan Plus 8 een tweede kans. Het model werd voortaan op basis van een lichtgewicht aluminium chassis gebouwd. Bovendien kreeg de auto voor het eerst de beschikking over de genoemde motor van BMW.

Morgan is de oudste nog zelfstandige autofabrikant ter wereld. De modellen van het merk worden met de hand gebouwd. In 2017 verlieten 850 voertuigen de fabriek. Een reguliere Plus 8 kost in Nederland 172.950 euro.