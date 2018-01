Nieuwe Hyundai waterstofauto heet Nexo

De Nexo is in de basis ontwikkeld als auto met een brandstofcel aan boord, dit in tegenstelling tot de andere waterstofauto van Hyundai, de omgebouwde ix35.

De brandstofcel is 10 procent efficiënter en 20 procent lichter en krachtiger dan de brandstofcel in de ix35FCEV lag.

Het vermogen ligt 30 procent hoger, waardoor de Nexo ongeveer 10 seconden voor de acceleratie naar de 100 kilometer per uur nodig heeft.

De nieuwe, 4,67 meter lange cross-over komt volgens de NEDC-meetmethode ongeveer 800 kilometer ver op een tank. De wielbasis bedraagt 2,79 meter.

De Nexo beschikt over Lane Following Assist (LFA), Highway Driving Assist (HAD), Remote Smart Parking Assist (RSPA) en Blind-spot View Monitor (BVM). De verschijnt later dit jaar op de markt.

Tijdens de CES in Las Vegas heeft Hyundai daarnaast de Personal Cockpit gepresenteerd, een interieur dat dankzij sensoren kan reageren op stem- en handsignalen.

