'PSA schrapt meer banen bij fabriek Vauxhall'

Vanaf april dit jaar wordt het aantal ploegendiensten in de fabriek, waar Vauxhall de Astra bouwt, teruggebracht tot een, meldt persbureau Reuters maandag.

In oktober 2017 kondigde PSA aan er vierhonderd banen te schrappen via een vrijwillige vertrekregeling. In een op maandag gepubliceerde verklaring, ingezien door persbureau Reuters, stelt het moederbedrijf dat de regeling is uitgebreid in een poging de productiviteit in Ellesmere Port te verhogen.

Volgens PSA komen 250 medewerkers in aanmerking voor de vertrekregeling.

De vakbond Unite, met 1,42 miljoen leden de grootste van het Verenigd Koninkrijk, is vorige week op de hoogte gebracht van de plannen, aldus een woordvoerder van PSA.