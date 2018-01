Jaguar Land Rover tempert verwachtingen na verkooprecord

Land Rover zag de verkoop in 2017 met 2 procent toenemen tot 442.508 auto's. Jaguar boekte het afgelopen jaar een verkoopstijging van 20 procent en kwam uit op 178.601 exemplaren.

Volgens het bedrijf, sinds 2008 eigendom van de Indiase Tata Group, was de groei voor een belangrijk deel te danken aan de vraag in China.

In dat land verkocht Jaguar Land Rover vorig jaar 146.399 wagens. Dat is 23 procent meer dan een jaar eerder. Ook in Noord-Amerika zat de verkoop in de lift. Het aantal leveringen steeg met 9 procent naar 128.097 exemplaren. In het Verenigd Koninkrijk zat de verkoop met 117.748 stuks op hetzelfde niveau als in 2016.

Volgens sales operations director Andy Goss zal het bedrijf de impact van het afgenomen consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk, dat door onzekerheid omtrent de Brexit-onderhandelingen onder druk staat, terugzien in de resultaten.

Ook verwacht Goss dat de aangescherpte regels voor dieselauto's dit jaar van invloed zullen zijn op de prestaties van het bedrijf.

Vanaf april 2018 wordt het voor particulieren en zakelijke rijders duurder om een nieuwe auto met dieselmotor te kopen of leasen. Bovendien gaat de regering voertuigen die de emissiestandaard Euro-6 niet halen extra belasten.