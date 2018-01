Update voor elektrische Citroën E-Mehari

Het grootste verschil is dat de auto nu met een hardtop te krijgen is. Hierdoor is de E-Mehari ook bruikbaar met kouder weer.

Voorheen was het model, vernoemd naar de op de 2CV gebaseerde Méhari uit 1968, alleen als cabrio met softtop leverbaar.

Daarnaast levert Citroën twee nieuwe lakkleuren en werd het dashboard opnieuw getekend. Het geheel vertoont nu meer overeenkomsten met de interieurs uit andere modellen. Tevens monteert de fabrikant nieuwe stoelen, een gewijzigd stuurwiel en een andere radio.

Aan de aandrijflijn, bestaande uit een 50 kW sterke elektromotor en een accupakket van 30 kWh, veranderde niets. De actieradius op basis van stadskilometers bleef zo'n 200 kilometer. De topsnelheid van de elektrische vierzitter is 110 kilometer per uur.

De Citroën E-Mehari is gebaseerd op de Bolloré Bluesummer en verscheen in 2016 op de markt. Prijzen in Frankrijk voor de uitvoering met softtop beginnen bij 19.500 euro. Voor de hardtop betaal je daar minimaal 20.700 euro.

Vooralsnog zijn er geen plannen om de E-Mehari ook in Nederland te leveren.

