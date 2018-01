Oud-directeur Toyota op 88-jarige leeftijd overleden

Dat meldt persbureau AP.

Toyoda werd geboren op 1 juni 1929. Hij speelde een belangrijke rol in de internationalisering van Toyota. De samenwerking met concurrent General Motors in de Verenigde Staten werd door Toyoda in 1984 opgezet. Onder zijn leiding groeide Toyota uit tot één van de grootste automerken ter wereld.

Tatsuro Toyoda was van 1992 tot 1995 de president van Toyota. Hij volgde zijn broer Shoichiro op. Momenteel wordt het bedrijf geleid door de zoon van Shoichiro, Akio Toyoda. Na zijn aftreden als voorzitter is Toyoda tot zijn dood adviseur van het bedrijf gebleven.

Toyoda is in kleine kring begraven. Het bedrijf is nog bezig met het organiseren van een groter afscheid van de voormalig voorzitter.