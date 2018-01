Toyota stopt met levering diesels in Italië

Alleen van de RAV4 werden nog redelijk aantallen geleverd met een diesel. Over het gehele jaar kwam het aandeel van dit motor-type in dit model uit op 18 procent, maar dat was vooral op basis van de eerste helft van 2017.

Toyota hoopt met inruilpremies tot 7.000 euro zijn Italiaanse klanten te overtuigen over te stappen op modellen met een hybride aandrijflijn. Bijna 50 procent van alle vorig jaar in West-Europa verkochte modellen was een hybride.

In Italië leverde Toyota vorig jaar in totaal 89.149 nieuwe auto's af, een stijging van 17 procent. Dankzij de goede verkoop van de C-HR cross-over heeft het merk nu een marktaandeel van 4,5 procent.

Het aandeel van hybride in de verkoop zit eveneens in de lift. In de stedelijke gebieden rond Milaan en Rome is een kleine 9 procent van alle nieuwe Toyota's voorzien van een hybride aandrijflijn.