Sportwagenbouwers Aston Martin en McLaren boeken records

Voor Aston Martin was het behaalde aantal het beste resultaat in negen jaar tijd. Volgens het merk was de vraag naar de DB11 in 2017 de drijvende kracht achter de verkoopstijging.

Ook voor 2018 rekent Aston Martin op goede resultaten. Dit jaar beginnen de leveringen van de in november gelanceerde nieuwe Vantage. Later dit jaar zal het merk tevens de opvolger van de Vanquish presenteren.

De McLaren-verkoop werd vooral opgestuwd door modellen uit de Sport Series, zoals de 570S Spider. In totaal werden 2.119 Sport Series-modellen verkocht.

De introductie van de 720S in maart betekende daarnaast goed nieuws voor de andere modellijn van het merk, de Super Series. McLaren leverde 1.221 Super Series-exemplaren af in 2017. De in december onthulde McLaren Senna valt onder de Ultimate Series.

De Verenigde Staten was met 1.234 geleverde voertuigen vorig jaar opnieuw de grootste afzetmarkt voor McLaren.