Fiat lanceert speciale edities van 500-modellen

Uconnect is in de Mirror-uitvoeringen te koppelen aan Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast levert Fiat aan de speciale edities voorbehouden lakkleuren.

Zo is de matte carrosseriekleur 'Blu Jeans Matt' alleen leverbaar op de 500X Mirror-versie. De prijs van deze uitvoering bedraagt 25.095 euro.

De extra uitrusting omvat verder zaken als lichtmetalen wielen en elektronische klimaatregeling.

De 500L Mirror staat voor 23.090 euro in de prijslijst. Deze uitvoering wordt in het Venetiaans blauw geleverd, in combinatie met een grijs dak.

Voor de Fiat 500 Mirror heeft het merk Italiaans blauw gereserveerd. De carrosseriekleur keert in de 500, evenals in de andere twee modellen, terug in het interieur. De basisprijs van de 500 Mirror is vastgesteld op 20.395 euro.

De 500 wordt aangedreven door een 80 pk sterke tweecilinder TwinAir benzinemotor. De 500L krijgt de beschikking over de 110 pk sterke variant van dit blok. 

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl