Verkoop diesels daalt in Duitsland

Volgens ingewijden komt de totale Duitse autoverkoop uit op 3,44 miljoen voertuigen. Daarmee groeit de grootste markt van Europa met 2,7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De officiële cijfers worden naar verwachting later op donderdag bekend gemaakt.

De verkoop van dieselauto's staat in vrijwel geheel Europa onder druk. Volgens onderzoeksbureau JATO Dynamics, dat het aandeel van diesel in 27 Europese landen onderzocht, lag het percentage tot en met oktober 2017 op 44 procent. In 2011 was dat nog 55 procent.

Eerder deze week werd bekend dat het aandeel van diesel in Frankrijk vorig jaar voor het eerst sinds 2000 onder de 50 procent was uitgekomen.

In 2017 was 47 procent van alle nieuw verkochte auto’s voorzien van een dieselmotor. Het jaar ervoor was dat nog 52 procent.

In totaal werden er in Frankrijk vorig jaar 2,1 miljoen nieuwe auto's op kenteken gezet, een stijging van 4,7 procent.

Financiële dienstverleners Morgan Stanley en PwC verwachten voor dit jaar een verdere daling van het aandeel van diesels.

Morgan Stanley schat dat 42 procent van het aantal nieuw verkochte auto’s in 2018 voorzien zal zijn van een dieselmotor. PwC zet in op 40 procent.