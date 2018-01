Ford doet hybride Mondeo in de aanbieding

Ford levert de Mondeo HEV vanaf 32.990 euro in Titanium-uitvoering. De standaarduitrusting van de Titanium omvat onder andere gescheiden klimaatregeling, SYNC 3-infotainment, cruise control, verkeersbordherkenning en veiligheidssystemen als Lane Keeping Aid.

Vanaf heden is de hybride Mondeo er ook als nieuwe Titanium X, een variant die het gat tussen de Titanium en de Vignale-versie opvult. De Mondeo Hybride was al als Vingale te krijgen.

De Titanium X, die een meerprijs van 2.600 euro ten opzichte van de Titanium kent, voegt onder andere het Connectivity Pack toe. Dat pakket omvat onder meer zaken als een achteruitrijcamera en een audiosysteem met twaalf speakers.

Ook het Comfort Seat Pack en het Safety Pack vinden in dat geval hun weg naar de Mondeo. Deze pakketten bestaan uit zaken als een verwarmbare én elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Active City Stop en Blind Spot Monitoring.

Adaptieve Cruise Control, adaptieve led-koplampen én een elektrisch verstelbare stuurkolom behoren ook tot de uitrusting.

Wie de hybride Mondeo als Vignale kiest, moet 4.000 euro bij de basisprijs van de Titanium X optellen.

De Vignale fungeert als topuitvoering en is vanbuiten te herkennen aan zijn honingraatgrille, chroomkleurige spiegelkappen en 18-inch lichtmetalen wielen.

De Mondeo HEV beschikt over aandrijflijn bestaande uit een 2,0-liter grote viercilinder en een elektromotor, gekoppeld aan een automatische CVT-transmissie. Het geheel is goed voor 187 pk.

Toekomst

Het is onzeker of de Mondeo, die sinds 2014 in Nederland leverbaar is, een opvolger krijgt. Dat blijkt uit berichtgeving van de Amerikaanse krant The Detroit News.

Het dagblad baseert op een vertrouwelijke brief die Ford naar zijn toeleveranciers gestuurd zou hebben. Het merk zou een volledig nieuwe Mondeo, in de Verenigde Staten Fusion geheten, voor 2020 in de planning hebben staan, maar door de komst van die auto zou een streep gezet zijn.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl