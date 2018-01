Ruim 8 procent meer auto's verkocht in Nederland vorig jaar

Het aantal verkochte auto's kwam in 2017 op 414.538 stuks. Dat is 8,4 procent meer dan een jaar eerder. In december vorig jaar lag het aantal verkochte auto's wel de helft lager dan in dezelfde maand in 2016, toen een belastingwijziging de oorzaak was van een forse toeloop.

Volkswagen was met bijna 43.000 verkochte voertuigen het grootste merk in Nederland. Renault staat op de tweede plaats, maar had met de Clio wel het best verkopende model in huis. De Volkswagens Golf, de koploper van 2016, en Up! staan op plaats twee en drie.

Voor 2018 verwachten de brancheverenigingen een verdere groei van de autoverkopen. Zij denken dat er dit jaar 430.000 auto's de showroom uit rijden.

445.000 voertuigen

Onderzoeksbureau Aumacon gaat zelfs uit van 445.000 voertuigen, maar aantallen als de ruim 600.000 verkochte auto's uit 1999 komen niet snel meer terug.

Het onderzoeksbureau stelt dat de fiscale stimulering van schonere zakelijke auto's is uitgewerkt nu alleen volledig elektrische voertuigen onder een lager bijtellingsregime vallen. Bovendien zijn moderne auto's zo betrouwbaar dat ze minder vaak vervangen hoeven te worden.

Aumacon verwacht verder dat er volgend jaar 13.000 volledig elektrische auto's worden verkocht. Dat zou ongeveer 3 procent van het totaal zijn. Vorig jaar werden er zo'n 7000 elektrische voertuigen afgezet, goed voor een marktaandeel van ruim 1,5 procent.