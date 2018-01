'Nieuwe Ford Mustang GT500 krijgt 750 pk'

Dat blijkt uit gelekte serviceprocedures die naar verschillende Ford werkplaatsen zijn gestuurd. De verwachting is dat de V8 rond de 750 pk zal leveren.

De topsnelheid van de Mustang GT500 bedraagt ten minste 322 kilometer per uur, op basis van de kalibratietabel van de snelheidsmeter. Vanwege het snelheidspotentieel monteert Ford koolstof-keramische remschrijven.

De Mustang GT500 zal daarnaast worden voorzien van instelbare dempers. Bestuurders zullen verschillende standen voor de aandrijflijn kunnen selecteren, waaronder een lanceer-modus.

Tevens zal de GT500 voorzien zijn van een zogenaamde drag strip-stand, voor de in de Verenigde Staten populaire sprints over een afstand van een kwart mijl, omgerekend zo'n 400 meter.

De V8-motor met compressor is gekoppeld aan een tientrapsautomaat, een transmissie die in samenwerking met GM is ontwikkeld.

Beelden van de Ford Mustang GT500 zijn nog niet vrijgegeven (op de foto de oude GT500, red.). Het reguliere model is in Nederland leverbaar als Coupé en als Convertible. De motorenkeuze is beperkt tot een 2,3-liter viercilindermotor met turbo en een normale V8.