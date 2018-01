Zeldzame Ferrari duikt op bij Saoedische dealer

Het exemplaar, dat in tegenstelling tot de meerderheid van de LaFerrari's niet in het rood maar in wit uitgevoerd is, heeft slechts 100 kilometer gelopen.

De aangeboden LaFerrari Aperta kost naar verluidt 27 miljoen riyal, wat neerkomt op een kleine 6 miljoen euro. Een vergelijkbaar exemplaar in Dubai moet eveneens ongeveer 6 miljoen euro opbrengen.

De auto wordt aangedreven door een 800 pk sterke V12 motor. De aandrijflijn bestaat verder uit een elektromotor van 163 pk.

Net als de dichte variant van de LaFerrari sprint ook de Aperta in minder dan 3 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt boven de 350 kilometer per uur.

De LaFerrari Aperta was bij de lancering van het model in september 2016 reeds uitverkocht. Exemplaren die sindsdien aangeboden worden gaan om die reden voor grote bedragen van de hand.

De laatst geproduceerde LaFerrari Aperta, met productienummer 210, werd vorig jaar geveild voor een goed doel. Het exemplaar bracht 8,3 miljoen euro op.