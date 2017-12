Honderdste verkooppunt voor Porsche in China

De vestiging werkt samen met het Porsche Centrum in Guangzhou, waardoor klanten ook in de Porsche Studio hun nieuwe model kunnen aanschaffen.

In 2018 wil Porsche haar activiteiten in China verder opschalen met de opening van een zogenaamd Experience Centre in Shanghai.

Deze vestigingen hebben onder meer de beschikking over circuitsecties voor verschillende testonderdelen, een onverhard parcours voor terreinoefeningen, een restaurant en ontvangstruimte, zo het Experience Centre in Shanghai.

Het te openen filiaal in Shanghai wordt het eerste Experience Centre in Azië en het zesde ter wereld. Eerder opende Porsche dergelijke vestigingen in Atlanta, Los Angeles, Leizig, Le Mans en Silverstone.